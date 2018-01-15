РИАМО - 15 янв. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего в Москве, он отнял у пострадавшего барсетку с деньгами и вещами на общую сумму около 110 тысяч рублей, сообщается на сайт ГУ МВД РФ по столице.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево по подозрению в краже барсетки задержали 33-летнего приезжего мужчину», - говорится в сообщении.

В ОМВД России по району Солнцево обратился 43-летний житель столицы. Он рассказал, что у подъезда одного из домов на Солнцевском проспекте к нему подошел неизвестный, завел разговор и, воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, похитил барсетку. В барсетке находились деньги, личные вещи и документы потерпевшего. Материальный ущерб составил около 110 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево установили личность и задержали подозреваемого в краже. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению», - уточняется в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.