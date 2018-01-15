РИАМО - 15 янв. Московская областная дума планирует внести изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, согласно которым введут штрафы работодателей за непредставление квотируемых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В областном кодексе (КоАП – ред.) планируется установить ответственность работодателей за несоблюдение законодательства о квотировании. Штраф составит от 3 до 50 тысяч рублей», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно закону Московской области, в категории граждан, для трудоустройства которых устанавливается квотирование рабочих мест, входят инвалиды; дети в возрасте от 14 до 18 лет; лица из числа детей-сирот; лица, освобожденные из мест лишения свободы.

Также к ним относятся выпускники образовательных организаций для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие спецпедагогического подхода до 19 лет и выпускники профессиональных образовательных организаций в возрасте до 20 лет, ищущие работу впервые.

«Статьей 5.42 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости. Но при этом перечень категорий граждан, для которых законом Московской области предусмотрено обязательное квотирование рабочих мест, только инвалидами не ограничен», – уточняется в материале.

Как подчеркнул Брынцалов, требование о квотировании должно распространяться не только по отношению к инвалидам, но и к другим категориям граждан.

«Ответственность работодателей необходимо прописать в подмосковном КоАПе», – добавил председатель Мособлдумы.

Планируется, что будут установлены следующие штрафы за невыполнение обязанности по выделению квотируемых рабочих мест: на должностных лиц – 3-5 тысяч рублей; на юридических лиц – 30-50 тысяч рублей.

«Законопроект будет обсуждаться на заседании профильного комитета 17 января, после чего будет рассмотрен в первом чтении на заседании думы 18 января», - уточнил Брынцалов.