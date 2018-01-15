РИАМО - 15 янв. Недостаточный контроль за качеством питания и продуктов приводит к росту количества массовых отравлений в учебных заведениях, в том числе в школах, сообщила РИАМО председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России (АРКС) Ольга Леткова.

«К сожалению, сейчас опять участились случаи отравления детей не только в школах, но и в детских садах. Бывает это по той простой причине, что детское питание все-таки недостаточно контролируется», - сказала Леткова.

По ее словам, в школы и детские сады еда трех-десятидневной давности доставляется в законсервированном виде.

«Это считается свежим. Дети постоянно едят консервы. На самом деле, это вредно. И уже одно это предполагает, что здоровье детей все-таки страдает от такого питания, помимо того, что оно невкусное», - отметила Леткова.

Она добавила, что АРКС уже приняла меры, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

«У нас сформирован ряд предложений по изменению этой ситуации, часть из них, нужно сказать, уже была учтена. Но частью они (проблемы – ред.) остались, и мы собираемся продолжать эту деятельность и дальше, тем более с учетом обозначившейся тенденции, что дети в школе получают массовые отравления. Конечно, мы будем ставить вопрос об изменении этой ситуации перед министерством образования», - подчеркнула Леткова.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В больницах в настоящее время находятся 49 учеников и 12 сотрудников школы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).