РИАМО - 15 янв. Федеральная антимонопольная служба РФ выдала компании «МОЭК» предупреждение из-за того, что в действиях компании ведомство выявило признаки нарушения закона о конкуренции, сообщается на сайте ФАС России.

«Десятого января 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила предупреждение ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». Ведомство выявило в действиях компании признаки нарушения закона о защите конкуренции (пункт 5, части 1 статьи 10), которые выразились в уклонении от заключения договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии с ООО «ТЭКЭнерго», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева, ПАО «МОЭК» в десятидневный срок с момента получения предупреждения должно заключить договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии с ООО «ТЭКЭнерго». Кроме того, после проведения этих действий ПАО «МОЭК» необходимо в течение трех дней сообщить в ФАС России о выполнении предупреждения.