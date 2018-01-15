РИАМО - 15 янв. Посетители 12 государственных музеев Подмосковья 17 января смогут сделать селфи и принять участие в международном флешмобе #MuseumSelfie, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Двенадцать государственных музеев региона 17 января примут участите в международном флешмобе #MuseumSelfie. В этот день пользователи социальных сетей по всему миру традиционно публикуют музейные селфи в своих Twitter-аккаунтах», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По инициативе портала «Культура.РФ» при поддержке министерства культуры Российской Федерации отечественные музеи проведут флешмоб в расширенном формате. Фотографии будут публиковаться не только в Twitter, но и в других популярных в России соцсетях. Следить за ходом акции можно будет во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», Facebook и Instagram.

«Хэштег флешмоба в русскоязычном сегменте интернета – #МузейноеСелфи. Участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры, используя хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie или основные хэштеги международной акции #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи», — добавляется в сообщении.

Ежегодная международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Ее инициаторы – авторы блога Culture Themes – подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.