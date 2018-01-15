РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник вручил золотые знаки отличия ГТО трем учителям физкультуры городского округа.

«Спортивное воспитание закладывается в школе. Очень многое зависит от учителя физкультуры. Наша задача – как можно больше вовлечь школьников в ГТО. Это мы будем делать с первого класса. И сегодня я вручаю три золотых знака отличия ГТО учителям физкультуры», – сказал Ружицкий.

Он наградил педагога гимназии №46 Виталия Неверова, учительницу физкультуры школы №9 Татьяну Ромаданову и преподавателя лицея №12 Марию Сержантову.

«В Люберцах много возможностей для реализации себя в спорте. Наша задача – их использовать», – заключил Ружицкий.