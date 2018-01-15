РИАМО - 15 янв. Грабитель отжал окно в помещении церкви на улице Сергея Макеева в столице, придвинул к окну три ящика для пожертвований и взял оттуда деньги, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 14 января в 02:55 в ОМВД по Пресненскому району Москвы, поступило сообщение о сработавшей системе пожарной сигнализации по адресу: улица Сергея Макеева, дом №10, строение 1, в помещении церкви. Установлено, что в помещении церкви была совершена кража.

«Примерно в 02:48 неустановленное лицо, находясь по адресу: улица Сергея Макеева, дом №10, строение 1, отжало окно в помещении церкви, после чего при помощи, багра подтянуло к окну три ящика для пожертвований, вскрыло их и тайно похитило оттуда денежные средства», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма похищенных денежных средств в настоящее время не установлена, примерно от 3 до 5 тысяч рублей. Также в настоящее время заявления не поступило, так как именно настоятеля храма в настоящее время нет в Москве.

Материал зарегистрирован, в настоящее время проводится проверка, заключил представитель пресс-службы.