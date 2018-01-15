РИАМО - 15 янв. Более 90% жителей столицы пользуются интернетом, и скорость каждого пятого домашнего подключения составляет более 100 мегабит в секунду, что достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У 14% москвичей скорость интернета — от 101 до 200 мегабит в секунду. У 5% пользователей — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан (34%) пользуются интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду. По данным Cable.co.uk, стоимость интернета в России (и в Москве в частности) — одна из самых низких в мире», — говорится в сообщении.

Скорости более чем в 100 мегабит в секунду достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно.

Тарифные пакеты, в которых входят телевидение (80%), городской телефон (36%), мобильная связь (26%), антивирус, охрана и другое (1%) подключают 57% пользователей в столице. При подключении пакета «Интернет и телевидение» москвичи экономят около 30%. Это выгоднее, чем приобретать эти услуги отдельно.

Всего интернетом в Москве пользуются более 90% жителей. Почти все они выходят в сеть по много раз в день.