РИАМО - 15 янв. В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве 16 января пройдет лекция, приуроченная ко Всемирному дню The Beatles, на ней расскажут об отношении к группе во времена СССР и попытках пресечь битломанию, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Шестнадцатого января 2018 года в 19:00 в рамках зимней образовательной программы ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция, приуроченная ко Всемирному дню The Beatles. В ходе встречи все желающие узнают о том, как творчество ливерпульской четверки проникало в СССР, и о попытках пресечь распространение битломании», - говорится в сообщении.

Читать лекцию будет журналист Денис Бояринов, более 15 лет пишущий о музыке для различных газет и журналов, а также бессменный редактор раздела «Современная музыка» на сайте Colta. Работал в журналах «Новое время», «ОМ» и «Time Out Москва»; публиковался в «Афише», «Литературной газете», Esquire, GQ и TakieDela.ru.

В 60-е годы XX века популярность The Beatles бурно распространялась по всему миру, британский музыкальный коллектив стал самой знаменитой и успешной рок-группой прошлого столетия. Даже возник термин «битломания», описывающий их феноменальную популярность.

Пока битломания покоряла страны и континенты, советские газеты и журналы насмехались над британским квартетом и их поклонниками. Вряд ли руководство СССР видело в The Beatles угрозу социалистическому строю, однако своих граждан от этой музыки пытались уберечь. Услышать песни группы можно было, только приложив недюжинные усилия.

«Но битлы снесли и этот железный занавес. Первые пластинки и записи группы начали проникать в СССР уже в начале 60-х годов. Во многом этому способствовали западные радиостанции и гастроли музыкальных коллективов из других стран социалистического лагеря, куда творчество ливерпульской четверки стало проникать раньше, чем в Советский Союз», - уточняется в материале.

Позднее хиты The Beatles стали появляться на пластинках фирмы «Мелодия», а советские ансамбли начали их исполнять. Сами того не подозревая, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр оказали влияние на советскую музыку и даже анимацию. Творчество британского коллектива, появившись в культурном пространстве Советского Союза, оказало значительное влияние на развитие в стране творческого андеграунда.

World Beatles Day - ежегодно 16 января по решению ЮНЕСКО от 2001 года во всем мире отмечается Всемирный день The Beatles. Дата празднования была выбрана неслучайно. В 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировали участники легендарной группы.