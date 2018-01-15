РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 янв. Пассажирка электрички, в которой в понедельник произошло повреждение контактного провода, Татьяна Малютина рассказала «РИАМО в Балашихе» о том, как происходила эвакуация людей из электропоезда между станциями «Чухлика» и «Кусково» Горьковского направления Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что на участке Москва – Реутово Горьковского направления МЖД произошло частичное повреждение контактного провода на пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области.

«На улице что-то ярко вспыхнуло, электричка остановилась, погас свет. Из соседнего, по всей видимости, загоревшегося, вагона пошли люди. Шли быстро. Паника была, но быстро кончилась. В вагоне объявили, что по техническим причинам поезд дальше следовать не может», – сказала Малютина.

Она добавила, что пассажирам пришлось идти пешком до станции «Кусково».

«Мы вылезли из электрички где-то на середине пути и пешком дошли до платформы «Кусково». Выходили из дверей. Сотрудники МЧС помогали. Затем поехали на такси домой», – сообщила Малютина.

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