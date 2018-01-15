РИАМО - 15 янв. Железнодорожники продолжают восстанавливать движение поездов на участке Москва – Реутово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), где ранее был поврежден контактный провод, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На участке Москва – Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода на пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. В настоящее время в пути остановлены четыре пригородных поезда. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления поврежденной части провода.

«Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить перевозку пассажиров и восстановить работу участка в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Локомотивные бригады пригородных поездов, остановленных из-за повреждения контактной сети на втором главном пути на участке Москва – Реутово, где позволяла ситуация, выводили из вагонов через кабину машинистов пассажиров, принявших решение не ожидать в поезде восстановления движения в штатном режиме. Также спасатели помогали выйти пассажирам из пригородных поездов при помощи переносных лестниц.

«В настоящее время один из остановившихся электропоездов отбуксирован на станцию «Кусково», один пригородный поезд вернут на Курский вокзал, и еще два поезда продолжат движение после завершения восстановительных работ», - подчеркивается в материале.

Аварийно-восстановительные бригады железнодорожников продолжают непрерывные работы по восстановлению контактной сети.

На данный момент движение поездов организовано по соседним путям, включая третий путь, по которому по возможности поезда пропускаются в сторону области, однако не останавливаются для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка» и «Кусково».

Кроме того, чтобы не допустить скопления поездов, из расписания были выведены пять пригородных поездов по направлению в Московскую область.

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», - подчеркивается в материале.

Информация о возгорании электрички и закрытии остановочных пунктов «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка» и «Кусково» – не соответствует действительности.