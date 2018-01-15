РИАМО - 15 янв. Число отравившихся в кадетском корпусе в подмосковных Люберцах возросло, в больнице находятся 49 детей и 12 взрослых, сообщил РИАМО в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме: продолжает проводиться дезинтоксикационная и антибактериальная терапия», - сказал министр.

Он добавил, что состояние на 18:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести.

13 января с жалобами на боли в животе и высокой температурой в медучреждения городского округа Люберцы начали поступать ученики и сотрудники кадетской школы. 11 января дети вернулись после новогодних каникул, первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.