РИАМО - 15 янв. Свыше 350 нарушений устранили за минувшую неделю в муниципалитетах Подмосковья после проверок, проведенных Госадмтехнадзором региона, сообщила в понедельник глава надзорного органа Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников ведомства устранено 356 нарушений. Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 29 выявленных свалок и очаговых навалов мусора», - сказала Витушева.

Она добавила, что более 60 нарушителей парковки освободили газоны от своего транспорта по предписаниям инспекторов. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора приведено в порядок 11 объектов теплоснабжения.

«Пресечено 14 нарушений тишины и покоя граждан, при проверке мест строительных и земляных работ устранено девять фактов проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 14 объектов несанкционированной уличной рекламы», - перечислила глава надзорного ведомства.

По ее словам, к административной ответственности привлечено 18 администраций муниципальных образований: городские округа Котельники, Люберцы, Домодедово, Подольск, Балашиха, Луховицы, Лосино-Петровский, Зарайск, Озеры, Серебряные Пруды, а также восемь городских и сельских поселений.

Витушева подчеркнула, что за этот период Госадмтехнадзором решены вопросы по 546 обращениям граждан.