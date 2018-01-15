РИАМО - 15 янв. С придворовой территории на Шмитовском проезде в столице неизвестные погрузили на эвакуатор Jeep Cherokee и уехали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 14 января в 17:33 в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступила информация об угоне автомашины по адресу: Москва, Шмитовский проезд, дом №5.

«Выездом на место происшествия было установлено, что с 18:00 11 января по вышеуказанному адресу, с придворовой территории была похищена автомашина Jeep Cherokee черного цвета 2016 года выпуска принадлежащая ООО. Со слов соседей по дому данную автомашину неизвестные граждане погрузили на эвакуатор», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у заявителя с ООО проходит судебное разбирательство. По данному факту полиция проводит проверку.