РИАМО - 15 янв. Полицейские на Нагатинской набережной в столице задержали бомжа, который подозревается в ранении во время драки товароведа магазина, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщали, что трое неизвестных 13 января во время ссоры, переросшей в драку, ранили ножом товароведа магазина и скрылись. Инцидент произошел по адресу: Нагатинская набережная, дом 12, строение 2. Пострадавшего госпитализировали.

«В 11:40 14 января по адресу: Нагатинская набережная, дом 12 корпус 3, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД задержан гражданин 1983 года рождения, бомж, который изобличен в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.