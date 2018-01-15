РИАМО – 15 янв. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесли в Госдуму проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года, сообщает Газета.ru.

«Авторы считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях», — сказано в законопроекте, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывалось 15,2 миллиона работающих пенсионеров.

В ноябре 2017 года Госдума уже отклоняла законопроект ЛДПР, который предлагает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.