РИАМО - 15 янв. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении 100 тысяч рублей под предлогом сдачи квартиры на улице Большая Пионерская в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 13 декабря в 20:00 в ОМВД по району Замоскворечье через службу «02» поступило сообщение, что по адресу: Москва, улица Большая Пионерская, дом №28, совершено квартирное мошенничество. По данному адресу к прибывшим полицейским обратилась неработающая женщина 1994 года рождения.

«Она сообщила, что примерно в 18:10 мужчина, находясь в помещении квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу, и имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом сдачи в аренду вышеуказанной квартиры, совершил хищение денежных средств в размере 100 тысяч рублей, принадлежащих заявительнице, после чего с места совершения преступления скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 13 января в 20:15 в ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции по адресу: Москва, улица Большая Пионерская, был задержан мужчина 1984 года рождения.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о квалификации и возбуждении уголовного дела, заключил представитель пресс-службы.