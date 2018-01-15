РИАМО - 15 янв. Власти Москвы получили заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в Москве 28 января, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Сторонники Навального подали заявку на проведение акции. Дата проведения акции - 28 января с 14 до 18 часов. Цель: забастовка избирателей. Количество участников до 15 тысяч. Обеспечение общественного порядка гарантируют. Заявитель уведомляет о проведении публичного мероприятия в форме шествия и митинга», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно заявлению, шествие должно пройти от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская Ямская и Охотный Ряд. Митинг сторонники планируют провести по адресу: улица Охотный ряд, дом 2.

Представитель пресс-службы добавил, что результаты согласования акции будут известны в четверг, 18 января.