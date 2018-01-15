РИАМО - 15 янв. Неизвестный проник в квартиру безработного на северо-востоке Москвы и вынес оттуда около 50 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 13 января в ОМВД от неработающего 1962 года рождения, зарегистрированного на улице Сельскохозяйственная, поступило сообщение о краже по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 января с 00:07 до 08:00 неизвестный, путем свободного доступа вошел в указанную квартиру и совершил кражу 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов США, 250 тысяч евро, принадлежащих заявителю, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 48,87 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».