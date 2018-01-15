РИАМО - 15 янв. В 2017 году эффективность контроля за соблюдением чистоты и порядка в Подмосковье с воздуха увеличилась в шесть раз, сообщила в интервью РИАМО руководитель регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

По ее словам, в летний период Госадмтехнадзор использует максимальное количество техники, которая помогает инспекторам в ежедневном режиме проверять все населенные пункты, поля, леса и реки. При этом ведомство использует технику МЧС.

«Наверное, если бы не коллеги, своими силами мы бы не справились. С помощью их беспилотников, вертолетов, маленьких самолетов, катеров нам удается отследить на территории области несанкционированные свалки и случаи поджога мусора. Эффективность аэромониторинга за 2017 год увеличилась в шесть раз», - сказала Витушева.

Ранее она сообщила, что в 2018 году у Госадмтехнадзора Московской области могут появиться собственные квадрокоптеры.

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