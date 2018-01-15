РИАМО - 15 янв. Автомобилистам столицы не стоит ждать нововведений в организации дорожного движения в 2018 году, все меры, которые могут применяться, в городе уже были опробованы, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В конце 2018 года в силу вступит закон «Об организации дорожного движения». Региональные власти смогут вводить «временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток».

«Документ вышел в конце декабря, мы находимся в глубокой стадии анализа этих вариантов. Могу сказать, что многие из тех решений, которые в закон попали, уже в Москве применялись. Госдума просто дала более четкие вводные и систематизировала их для регионов. Поэтому автомобилистам не надо в 2018 году в городе ждать нововведений, которых они в Москве не видели», — сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Он привел в пример ограничения движения, когда в конце 2017 года из-за новогоднего фестиваля перекрывали ряд улиц. Ликсутов подчеркнул, что информирование об этом происходило заранее и разными способами.