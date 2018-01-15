РИАМО - 15 янв. Госадмтехнадзор Московской области в 2018 году планирует провести полную информатизацию выездной работы инспекторов, обеспечив их планшетами со специальной программой для составления протоколов, сообщила в интервью РИАМО глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«В 2018 году планируем осуществить полную информатизацию выездной работы инспекторов – чтобы протокол выписывался не вручную, как это происходит сейчас, а с помощью специальной программы и планшета», - сказала Витушева.

Она отметила, что информатизация выездной работы инспекторов ускорит и упростит их работу.

Ранее Витушева сообщила, что в 2018 году на балансе у Госадмтехнадзора Московской области могут появиться квадрокоптеры. Ведомство и ранее пользовалось такой техникой для обнаружения свалок и мусорных навалов, однако ее предоставлял региональный главк МЧС.

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