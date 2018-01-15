РИАМО - 15 янв. Транспортная система сможет выдержать нагрузку при увеличении населения столицы на 2 миллиона человек, но для этого темпы ее развития должны опережать строительство новых микрорайонов, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что без опережающего развития общественного транспорта развития городов или агломераций не может происходить. Выглядит это примерно так: строится микрорайон, а городской транспорт туда уже должен прийти за пару месяцев до того, как люди активно заселяют квартиры, и это дает огромный толчок для приоритетного использования именно городского транспорта.

«Справится (транспортная система с нагрузкой при увеличении населения на 2 миллиона человек – ред.). Но для этого надо, конечно же, продолжать развивать транспорт теми же темпами, как сейчас: обновлять подвижной состав, строить метро, строить дороги, развивать пригородное железнодорожное сообщение», - сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

Он уточнил, что сотрудники Москомархитектуры, департамента строительства, научно-исследовательского и проектного института Генплана следят за тем, чтобы строительство новых объектов, жилье это или офисы, было обеспечено транспортом. Либо это железная дорога, либо новая станция метро, либо расширение уличной дорожной сети, либо увеличение выхода подвижного состава на маршруте.

«Ну и, конечно, у меня остается возможность в любой момент свою точку зрения донести до мэра Москвы. Хочу сказать, что лично руководитель города держит на особом контроле все вопросы транспортного развития Москвы», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что были такие случае, когда проектировался микрорайон, но становилось понятно, что общественный транспорт по этому направлению не справится. В итоге все заканчивалось тем, что в проект по поручению мэра, включали, к примеру, дополнительный автобусный парк или площадку для разворота транспорта, дополнительные остановки автобусов и трамваев. Вносились необходимые корректировки, чтобы общественный транспорт справился.