РИАМО - 15 янв. В этом году на балансе у Госадмтехнадзора Московской области могут появиться квадрокоптеры, сообщила в интервью РИАМО глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Безусловно, что-то нужно покупать и ставить на баланс, особенно такую технику, которая легка в обслуживании и эксплуатации. Например, квадрокоптеры – ими легко управлять и анализировать полученную ими информацию тоже несложно. Мы подали соответствующую заявку на 2018 год», - сказала Витушева.

Она отметила, что в летний период инспекторы Госадмтехнадзора используют технику, предоставленную МЧС.

Ранее Витушева сообщила, что в 2017 году инспекторы Госадмтехнадзора Московской области для обнаружения свалок и мусорных навалов активно использовали беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. Техника была предоставлена региональным главком МЧС. Воздушный мониторинг помог выявить свыше 400 кубометров мусорных навалов в регионе.

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