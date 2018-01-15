РИАМО - 15 янв. Власти столицы планируют установить 500-700 новых камер фотовидеофиксации на городских дорогах, комплексы заработают во второй половине 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В планах установка примерно 500-700 новых комплексов. Примерно 75-80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП (сейчас в городе 186 таких очагов). Еще 15% камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок», — сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что оставшиеся 5% камер будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта. Ко всем камерам правоохранительные органы имеют допуск, это помогает раскрывать преступления. Все адреса установки камер городским властям выдает УГИБДД по Москве.

Ликсутов также отметил, что город будет брать комплексы фотовидеофиксации в аренду.

«Мы хотим, чтобы компания, которая будет устанавливать, несла за камеры ответственность и обслуживала их в режиме 24 часа, семь дней в неделю. По окончании аренды камеры по нулевой стоимости будут переданы правительству Москвы», — уточнил чиновник.

Он добавил, что конкурс планируется провести в первом полугодии 2018 года. Новые комплексы заработают во второй половине 2018 года.