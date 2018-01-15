РИАМО - 15 янв. В декабре на 18 снегосвалках в Московской области выявили нарушения, все они оказались незначительными, сообщила в интервью РИАМО руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«Проверили все 226 снегосвалок, на 18 из них выявлены небольшие нарушения. В большинстве случаев это мелкий бытовой мусор. Как правило, он попадает туда случайно – одновременно со снегом. Так что на данный момент во всех муниципалитетах работа проведена в должном объеме», - сказала Витушева.

Ранее она сообщала, что больше всего снегосвалок располагается в городском округе Красногорск - 19, в городском округе Ликино-Дулево располагается 16 снегосвалок, в Дмитровском районе - 13 снегосвалок. В целом все районы и городские округа Московской области обеспечены снегосвалками, предназначенными для складирования снежных масс, убранных с территорий населенных пунктов и автомобильных дорог.

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