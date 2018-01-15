РИАМО - 15 янв. В столичных дворах не появится платных парковок, определять, как использовать придомовую территорию, в Москве могут только сами жители, сообщил заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы», — сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что у самих жителей есть все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию. Ликсутов упомянул, что так во дворах решается вопрос и с установкой шлагбаумов.

«Мало того, правительство Москвы еще и субсидирует установку шлагбаумов. Если жители принимают решение, что у них двор вообще без заезда транспорта, то это тоже решение жителей, и правительство Москвы тоже им помогает в этом вопросе», — отметил Ликсутов.

По его словам, столичные власти помогают жителям и в том случае, если они хотят организовать во дворе дополнительную парковку, но вопросы платности и какого-то участия правительства Москвы в этом вопросе никогда не обсуждались.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре города. С 25 декабря 2013 года платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца. С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами.

Затем 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах, второй этап расширения провели 26 декабря 2015 года. С 26 декабря 2016 года в Москве вновь произошло точечное расширение платных парковок. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей.

Также со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок, максимальная стоимость в 200 рублей за час установлена на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.