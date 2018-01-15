РИАМО – 15 янв. В бюджетной политике страны, планировку которого начали в администрации президента РФ Владимира Путина и министерствах, расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру могут вырасти, сообщает газета «Ведомости».

«В администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. <…> Делается это по просьбе президента, но официального поручения не было. Поддерживают идею, в частности, помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, но последняя – при условии структурной реформы», — говорится в сообщении.

Бюджетный маневр эксперты предлагали Путину и ранее: увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность.

Сейчас Центр стратегических разработок, который возглавляет бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, предлагает к 2024 году постепенно увеличить расходы государства: на образование – на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 годом. Сокращать расходы на оборону, по сравнению с действующим бюджетом, не предлагается.