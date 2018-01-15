РИАМО - 15 янв. Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева в интервью РИАМО перечислила лучшие по уровню чистоты и благоустройства муниципалитеты Подмосковья, с которых остальным можно брать пример.

«В конце года мы традиционно подводим общие итоги, и уже можно сказать, какие муниципалитеты на протяжении всего года стабильно были в числе лидеров. В первую очередь это Мытищи, Домодедово, Подольск», - сказала Витушева.

Она отметила, что по сравнению с прошлыми годами улучшили свои показатели Красногорск, Шаховская, Егорьевск, Серебряные Пруды, Электрогорск, Реутов, Долгопрудный и Химки.

«По линии Госадмтехнадзора деятельность в этих муниципалитетах уже поставлена так, что с них можно брать пример. А вот аутсайдеры нашего рейтинга теперь интересуются у меня и начальников территориальных отделов тем, как быстрее выйти из «красной» зоны рейтинга и что для этого необходимо сделать», - добавила Витушева.

Ранее она сообщала, что в рейтинге Госадмтехнадзора основным критерием является количество проведенных работ по благоустройству территорий, также учитываются такие параметры, как количество созданных парковочных мест, проведение работ по улучшению освещенности улиц, оперативность реакции на сообщения о свалках и навалах мусора.

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