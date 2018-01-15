РИАМО - 15 янв. На востоке Москвы водитель на автомобиле совершил наезд на пешехода, человек погиб на месте, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В районе дома №8 на 2-й Пугачевской улице произошел наезд на пешехода. Пешеход погиб на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель, совершивший на своем автомобиле наезд на человека, скрылся с места происшествия, однако вскоре он был найден правоохранительными органами.

По факту происшествия проводится проверка, заключил собеседник агентства.