РИАМО - 15 янв. В Москве и Подмосковье температура воздуха в крещенскую ночь будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, сообщил РИАМО в понедельник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Погода на Крещение будет теплее нормы примерно на 5-6 градусов. В ночь с 18 на 19 января ожидается минус 5 - минус 7 градусов», - сказал собеседник агентства.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 января - и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.