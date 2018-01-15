РИАМО - 15 янв. Вольеры Московского зоопарка оснастят камерами видеонаблюдения до лета, тогда пользователи смогут следить за животными в режиме реального времени, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Все вольеры Московского зоопарка планируют оснастить камерами видеонаблюдения до конца мая этого года. Они позволят в режиме реального времени следить за жизнью животных столичного зоосада из любой точки планеты. К системе видеонаблюдения уже подключили клетки с красными пандами, ягуарунди и гепардами», — говорится в сообщении.

Пользователи интернета могут увидеть сеансы кормления или игру зверьков прямо на сайте зоопарка. Для этого нужно выбрать тему «Веб-камеры» в разделе «О зоопарке» или перейти по ссылке.

«Ягуарунди — одни из самых скрытных наших питомцев. Посетителям не всегда удается их увидеть. Однако теперь любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния, понаблюдать за жизнью этих неуловимых зверьков», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

До конца года в вольерах Московского зоопарка также планируют заменить устаревшие металлические сетки на тонкие и светлые современные ограждения. За счет специального плетения они будут более пластичными и не нанесут вреда животным, особенно во время игр. Кроме того, новые ограждения менее заметны для человеческого глаза, что позволяет посетителям лучше рассмотреть зверей.