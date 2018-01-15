РИАМО - 15 янв. Сорок стоянок для такси, которые вместят 100 автомобилей, планируют организовать в Москве в 2018 году, всего с 2012 года в столице появилось более 400 парковок для такси на 1,4 тысячи машино-мест, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра города.

«В этом году мы планируем организовать в городе еще 40 стоянок, которые вместят 100 автомобилей. Новые парковки для такси будут созданы у крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, а также неподалеку от главных городских достопримечательностей», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что более 400 парковок на 1,4 тысячи машино-мест для легковых такси обустроили в столице с 2012 года. Парковки только для такси отмечены специальными дорожными знаками.

Список адресов для новых стоянок сейчас прорабатывается. Желаемые адреса парковок могут предложить горожане. Для этого им нужно написать в электронную приемную правительства Москвы. В обращении следует указать точный адрес и ориентиры места, где нужна стоянка, а также приложить к нему фотографию территории.