РИАМО - 15 янв. На текущей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода, временами будет идти снег, температура будет держаться ниже нуля градусов, сообщил РИАМО в понедельник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник, вторник, среду и четверг регион останется под влиянием антициклона - ожидается облачная погода, временами снег. В ночные часы минус 5 - минус 7, днем минус 3 - минус 5 градусов. Ветер будет слабый», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пятницу в Московском регионе ожидается ветреная погода, местами пройдет сильный снег.

Небольшое кратковременное потепление синоптики прогнозируют в субботу - до минус 2 градусов. Возможен снег.

По его словам, в воскресенье погода вернется к температурному режиму первых дней недели и составит минус 3 - минус 5 градусов.