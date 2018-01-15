РИАМО – 15 янв. Посольство США в Москве 16 января откроет в столице новый консульский центр, с учетом сокращения персонала в нем будут выдавать 1,2 тысячи неиммиграционных виз в месяц, сообщает в понедельник «Независимая газета».

Генконсул США в РФ Лоренс Тоби рассказал, что открытие нового комплекса было запланировано еще несколько лет назад, и это своего рода инвестиция в завтрашний день.

«При планировании мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет в будущем», - сказал Тоби в интервью газете.

Он отметил, что больше половины из 23 окон для собеседований, обустроенных только на первом этаже нового центра, останутся закрытыми из-за нехватки сотрудников, и работы по выдаче неиммиграционных виз будут производиться лишь три дня в неделю. Тоби также уточнил, что новый центр сможет обрабатывать лишь сотню заявлений в сутки или 1,2 тысячи в месяц.

Важное отличие нового центра и в том, что туда нельзя проносить мобильные телефоны и любые другие электронные устройства. Камер хранения там также не предусмотрено. Россияне, которым удастся записаться на собеседование, все гаджеты должны будут оставить дома или у друзей.

Генконсул рассчитывает, что в январе все-таки начнут появляться места для записи на московское собеседование.

«Все генконсульства США начали рассматривать заявления на американскую визу, требующие интервью, с 11 декабря. Но в настоящее время записаться на собеседование возможно в Екатеринбурге или Владивостоке, где очередь меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге», - добавил Тоби.

По его словам, в посольстве постарались максимально упростить ситуацию и для тех, кому уже была выдана американская виза: если она истекла, ее владельцы в течение года могут подать на повторную без прохождения собеседования. До недавнего времени сделать это также было невозможно: компьютерная программа после заполнения онлайн-анкеты по умолчанию отправляла заявителя на страницу записи на собеседование, которое затем автоматически отменялось.

«Сейчас это исправлено. Получить новую визу того же типа, что и истекшая менее 12 месяцев назад, в России возможно за несколько рабочих дней – лишь заполнив анкету и подав документы в курьерскую службу», – подчеркнул Тоби.

Однако он все же порекомендовал подавать заявку на визу сразу же по ее истечении – даже если даты следующей поездки пока неизвестны.