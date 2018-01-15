РИАМО - 15 янв. Электронные карты и брелоки «Москвенок», совмещенные с транспортным приложением «Тройка», для школьников поступили в продажу, уже изготовлено около 4 тысяч карт и брелоков, сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

«Совмещенные с «Тройкой» карты и брелоки «Москвенок» поступили в продажу в этом месяце. Уже изготовлено около 2 тысяч карт и столько же брелоков. Их можно приобрести в интернет-магазинах. После покупки совмещенной карты родителям необходимо обратиться в образовательную организацию для привязки гаджета к лицевому счету пользователя «Москвенка». Это сможет сделать специалист, ответственный за информационную систему «Проход и питание», - говорится в сообщении.

По картам дети могут не только проходить в школу, выходить из нее и покупать еду в буфете, но и ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. А взрослые — сопровождать ребенка в здание, где находится дошкольная группа, и забирать его оттуда после занятий.

«У карты два не зависящих друг от друга лицевых счета. Пополнить счет «Тройки» или записать любой тип проездного можно в кассах метро, через мобильное приложение «Метро Москвы», а также с помощью сервиса онлайн-пополнения в разделе «Услуги» на сайте mos.ru», - сказал первый заместитель начальника метро Москвы по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Пополнить лицевой счет «Москвенка» пользователи могут также на портале mos.ru, через приложение «Госуслуги Москвы», со счета мобильного телефона и наличными через отделения и терминалы банков.

«Производством совмещенных с «Тройкой» карт «Москвенок» занимаются частные компании. Это стало возможным после того, как мы начали сертифицировать и разрешили подключать браслеты и брелоки, разработанные коммерческими фирмами, к информационной системе «Проход и питание». Сейчас сертификацию уже прошло несколько компаний-производителей. Помимо совмещенных носителей, они продают обычные карты, браслеты и брелоки «Москвенок» с ярким дизайном», - сказал руководитель проекта «Москвенок» департамента информационных технологий столицы Евгений Симановский.

В скором времени помимо карт, брелоков и браслетов в продаже могут появиться бирки и лейблы «Москвенок».