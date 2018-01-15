РИАМО – 15 янв. В Московской области зарегистрировали более 20 пожаров за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 180 специалистов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 21. Спасено два человека. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 186 человек, 53 единицы техники», – говорится в сообщении.

Также специалисты девять раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли десять человек. На ДТП работали 36 человек и девять единиц техники.

Аварий на водных объектах и в сфере ЖКХ за минувшие сутки не установлено.