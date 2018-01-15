РИАМО - 15 янв. В Москве и Московской области в понедельник ожидается небольшой снег и облачность, температура может опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости», сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 4 – минус 2, по области минус 7 – минус 2 градуса», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 765 миллиметров ртутного столба. Также ожидается слабый ветер.

«Несмотря на небольшое падение атмосферного давления, фон его в столичном регионе останется аномально высоким, а в сочетании с морозами сохранится погода спастического типа, неблагоприятная для людей, склонных к спастическим реакциям», – добавляется на сайте.

Синоптики предупреждают, что такая погода может негативно повлиять на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями – гипертонией, гипотонией, ишемией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, и людей, перенесших инфаркт или инсульт. У них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли.

«Даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, нарушение сна, шум в ушах. Следует более внимательно отнестись к своему самочувствию, снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать, правильно питаться, а в случае необходимости обращаться к врачу», – рекомендуют специалисты.

В понедельник намечается преимущественно спокойный геомагнитный фон.