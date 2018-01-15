РИАМО - 15 янв. Движение по двум полосам в обоих направлениях на участке Дмитровского шоссе в Москве ограничили с понедельника в связи со строительством «салатовой» линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения по Дмитровскому шоссе в связи со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии: от дома №70 до пересечения с Бескудниковским бульваром. Ограничения будут действовать круглосуточно с 15 января по 30 мая», - говорится в сообщении.

Движение ограничено по одной полосе в каждом направлении.