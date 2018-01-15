РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Госавтоинспекция в подмосковных Люберцах с 15 по 22 января будет выявлять в ходе рейдов водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В период с 15 по 22 января на территории Московской области, в том числе и Люберец, проводится оперативно профилактический рейд «Автобус». Его целью является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 15 по 21 января в регионе проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз». Сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, задействованные в сфере перевозок опасных грузов.

Особое внимание они обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.