РИАМО - 15 янв. Дорога около поселка Терехово на северо-западе Москвы перекрыта с понедельника в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие на участке: объездная дорога вокруг поселка Терехово от дома 81, строение 1 до дома 86, строение 1», - говорится в сообщении.

Движение полностью закрыто по 31 декабря 2019 года.

Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, сейчас активно строится 25 километров из них. ТПК будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Запустить движение по новому кольцу метро планируется в 2020-2021 годах.