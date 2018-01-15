РИАМО - 15 янв. Дневной электропоезд Черусти – Москва с понедельника дополнительно останавливается на платформах «Подосинки» и «Анциферово», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 15 января для удобства пассажиров пригородный электропоезд №6841 сообщением Черусти – Москва станет делать дополнительную остановку на остановочных пунктах «Подосинки» и «Анциферово», - говорится в сообщении.

В рейс от станции «Черусти» электричка будет отправляться по расписанию – в 15:19, по новому графику остановка на остановочном пункте «Подосинки» – в 16:32, а на «Анциферово» – в 16:36. Время прибытия на Казанский вокзал столицы – в 18:10.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).