РИАМО - 15 янв. Прощание с известным актером Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры в Москве в понедельник, гражданская панихида начнется в 12 часов.

Похороны артиста пройдут на Новодевичьем кладбище, где покоятся мать, отец и младшая сестра Державина.

Державин скончался 10 января после тяжелой продолжительной болезни.

Актер родился 15 июня 1936 года в Москве. Получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году. Сыграл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Моя морячка» (1990), «Старые клячи» (2000) и многих других. Также на его счету несколько десятков театральных ролей. С 1967 года работал в труппе Московского театра сатиры. Особо популярной стала советская телепередача с участием Державина «Кабачок 13 стульев».