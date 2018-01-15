РИАМО - 15 янв. В понедельник в Москве начинают убирать новогодние и рождественские ели, установленные в центре города и округах.

Демонтаж елок продлится по 18 января. Остальные элементы праздничного оформления города — световые и декоративные конструкции – начнут демонтировать 28 февраля. Работы планируется завершить к 3 марта.

В минувшее воскресенье в столице завершился главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», в центре города и во всех округах работали 83 фестивальные площадки. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались с горок, смотрели на арт-объекты и дегустировали праздничные блюда. Главными событиями «Путешествия в Рождество» стали театральные постановки.