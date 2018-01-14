РИАМО - 14 янв. Легковой автомобиль застрял на железнодорожных путях на станции «Куровская» в Подмосковье, это привело к задержке двух электричек Черусти – Москва на Казанском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 19:30 на станции «Куровская» водитель легкового автомобиля выехал на пути в необорудованном для проезда месте и застрял, об этом сообщил машинист поезда, который следовал по соседнему пути. В результате неправомерных действий автомобилиста, создавшего опасную ситуацию, в пути с задержкой следуют две электрички №6855 и №6857 сообщением Черусти – Москва», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям, своевременно была предупреждена локомотивная бригада пригородного поезда, приближающегося к станции. Это позволило предотвратить трагические последствия.

«На место были вызваны правоохранительные органы. В 20:33, после завершения следственных мероприятий, автомобиль убрали с путей и открыли движение по первому главному пути. По второму главному пути движение не приостанавливалось», - отмечается в материале.

Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание и ввести поезда в график.

«Московская железная дорога обеспокоена ростом нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов. Из-за этого в 2017 году произошло 31 столкновение автомобильного транспорта с железнодорожным, что на 12 ДТП больше, чем в 2016 году», - заключается в сообщении.