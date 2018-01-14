РИАМО - 14 янв. По состоянию на вечер воскресенья в аэропортах Московского авиаузла отменили и задержали 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во «Внукове» задержано три рейса. В «Домодедове» восемь рейсов задержано и пять отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» вечером в воскресенье отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 15 января на территории Москвы ожидается небольшое потепление и снегопад, на дорогах возможна гололедица.