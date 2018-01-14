РИАМО - 14 янв. Число госпитализированных с отравлением из кадетской школы в подмосковных Люберцах увеличилось до 50 человек, это 43 ребенка и семеро взрослых, сообщает «Интерфакс».

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Ранее сообщалось, что в больницах находятся 40 детей и шесть сотрудников школы.

«По состоянию на 18:00 14 января, количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и семи взрослых», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Всем госпитализированным оказывают необходимую помощь, проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.

«Состояние у всех пациентов стабильное - легкой и средней степени тяжести. Больницы области готовы принять возможных новых больных, развернуты дополнительные койко-места», - добавил Марков.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье по факту массового отравления в кадетской школе Люберец Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.