Каждую зиму Госадмтехнадзор проводит в Подмосковье спецоперацию, в ходе которой контролируется своевременность и качество уборки снега и наледи. О том, как определяется количество необходимых региону снегосвалок, сколько на них выявлено нарушений и какие муниципалитеты в ушедшем году стали лучшими по различным критериям оценки надзорного органа, в интервью РИАМО рассказала начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

– Татьяна Семеновна, расскажите, пожалуйста, как в Подмосковье обстоят дела с уборкой снега. Сколько в этом сезоне создано снегосвалок?

– Ежегодно в зимний период мы проводим спецоперацию «Снегопад». Надзорные мероприятия начинаются с момента выпадения первого снега. В условиях нынешней неснежной зимы они заключаются не столько в вывозе снега, сколько в противогололедных действиях. Тем не менее вопросы утилизации снега поднимались еще в октябре. Перед главами муниципалитетов была поставлена задача организовать места для снегосвалок, куда должен вывозиться загрязненный реагентами снег. На настоящий момент в Подмосковье организовано 226 снегосвалок – это достаточное количество. Те муниципалитеты, у которых из-за отсутствия свободной земли нет возможности организовывать снегосвалки, закупают снегоплавильные пункты. Таковых в Подмосковье одиннадцать: четыре в Истре, три в Солнечногорске, по одному в Щелковском районе, Жуковском, Красногорске и Королеве.

– Как определяется необходимое количество снегосвалок в Московской области?

– На этот счет есть законодательные нормы, и мы работаем в строгом соответствии с ними. Эти нормы определяются экспертами из расчета плотности населения, пассажиропотока, годовой нормы выпадения осадков. При этом мы всегда рассчитываем на средний показатель по количеству снега. Если он превышен, то используются резервные дополнительные места, которые создаются в отдельных муниципалитетах. Сейчас на случай сильных снегопадов в Подмосковье есть 24 резервных места.

Количество снегосвалок, необходимое каждому муниципалитету, рассчитывается исходя из его общей площади. Самое главное, чтобы снег вывозился из тех мест, где должна быть обеспечена безопасность движения машин и пешеходов, и оттуда, где организован вывоз мусора.

– В каких муниципалитетах снегосвалок больше всего, а в каких их, наоборот, не хватает?

– На зиму 2017–2018 года больше всего – 19 снегосвалок – организовано в городском округе Красногорск, к тому же в городском поселении Нахабино есть еще и снегоплавильный пункт. В Орехово-Зуевском районе 16 снегосвалок, в Дмитровском – 13, в городском округе Луховицы – 11, в городских округах Ступино и Домодедово по 10 снегосвалок. Муниципалитеты, на территории которых нет сельских поселений и отсутствует возможность расположить необходимое количество снегосвалок, договариваются с соседними муниципалитетами. Так, в Коломне всего две снегосвалки, и они везут снег к соседям. Химки выходят из положения таким же образом. Это не запрещено, главное, чтобы была организована своевременная уборка снега.

– Каким требованиям должны отвечать места, где располагаются снегосвалки?

– Место под снегосвалку определяется постановлением главы муниципалитета. Основные требования к ее местоположению – удаленность от жилых домов, дворовых территорий и водоемов. Тем не менее доступ к ней обеспечивается подъездными путями с хорошей проходимостью. Место вокруг должно быть огорожено забором, въезд на свалку ограничен, а количество ввозимого снега регламентируется. С этой целью организуются пункты охраны, и номера всех въезжающих и выезжающих машин фиксируются.

– Что находится на месте снегосвалок в теплое время года? Как эти территории контролируются в летний сезон?

– Места для снегосвалок при любой схеме размещения объектов коммунальной инфраструктуры зарезервированы в каждом муниципалитете. Если эти территории начинают использоваться для других нужд, то власти муниципалитета должны решить вопрос об альтернативном размещении снегосвалки или покупке снегоплавильного пункта. В летний период в таких местах могут располагаться временные хранилища, например, строительных отходов. В этом случае мы следим, чтобы с весны по осень они не были захламлены мусором и не превратились в несанкционированную свалку.

– Много ли выявляете нарушений и сколько объектов успели проверить?

– Проверили все 226 снегосвалок, на 18 из них выявлены небольшие нарушения. В большинстве случаев это мелкий бытовой мусор. Как правило, он попадает туда случайно – одновременно со снегом. Так что на данный момент во всех муниципалитетах работа проведена в должном объеме. Если в таком режиме будем работать и дальше, то этой зимой в местах общественного пользования, на дорогах, тротуарах, пешеходных зонах, во дворах проблем с грязным снегом в Подмосковье не будет.

– На что инспекторы обращают внимание при контроле за противогололедными мероприятиями?

– Надзор за своевременностью противогололедных мероприятий осуществляется постоянно, в зависимости от климатических условий. По правилам, пешеходные зоны и дороги должны быть обработаны в течение двух часов с начала снегопада. В первую очередь посыпаются лестничные сходы, затем тротуары. И наша задача – как только возникли условия для гололедицы, сразу же проверить исполнение необходимых требований. Контроль ведется за особо опасными участками дорог, территориями вблизи больниц, школ и прочих социальных объектов, а также объектами массового посещения людей. Помимо своевременности обработки их реагентами контролируем, как ведется скалывание и уборка льда. Эти мероприятия требуют больше времени, чем посыпка реагентами. В отношении нарушителей применяются нормы КоАП. Предусмотрена система штрафов за невыполнение работ по уборке наледи и ледяных образований: от 1 до 5 тысяч для граждан, от 5 до 20 тысяч для должностных лиц и от 15 до 70 тысяч рублей для юрлиц.

– Осуществляют ли инспекторы Госадмтехнадзора проверку снегоуборочной техники?

– Этим больше занимается министерство ЖКХ, но наши инспекторы осенью принимают участие в совместных осмотрах коммунальной техники. Мы контролируем ее численность и исправность. За последние годы количество спецтехники в Московской области увеличилось в несколько раз. Тем не менее в некоторых муниципалитетах остается дефицит маломобильной техники, которая проходит через узкие дворовые территории. И мы обращаем на этом внимание глав муниципалитетов.

– Используют ли инспекторы Госадмтехнадзора какие-либо технические средства во время проверок?

– В летний период мы используем максимальное количество техники, которая помогает охватить большую территорию области. Поскольку для ежедневных проверок всех населенных пунктов, полей, лес и рек инспекторов не хватает, мы используем технику МЧС. Наверное, если бы не коллеги, своими силами мы бы не справились. С помощью их беспилотников, вертолетов, маленьких самолетов, катеров нам удается отследить на территории области несанкционированные свалки и случаи поджога мусора. Таким образом эффективность аэромониторинга за 2017 год увеличилась в шесть раз. Все выявленные свалки осенью были ликвидированы. Как правило, они располагались в труднодоступных местах, куда инспекторам сложно добраться, не говоря уж о том, чтобы следить за ходом утилизации.

Кроме того, на базе мобильной версии «Добродела» работает приложение «Народный инспектор». С его помощью мы находим себе помощников. Теперь гражданам не надо писать заявления, где-то регистрироваться, они фиксируют случаи несанкционированной парковки автомобилей и отправляют их онлайн-модератору. А мы, со своей стороны, выписываем штрафы нарушителям. Размер штрафа за такие нарушения довольно ощутим – 1 тысяча рублей, и у людей формируется привычка парковаться только в положенных местах. В 2018 году планируем осуществить полную информатизацию выездной работы инспекторов – чтобы протокол выписывался не вручную, как это происходит сейчас, а с помощью специальной программы и планшета. Это ускорит и упростит работу.

– Сегодня вам предоставляет технику МЧС. А планирует ли Госадмтехнадзор закупить свою технику?

– Безусловно, что-то нужно покупать и ставить на баланс, особенно такую технику, которая легка в обслуживании и эксплуатации. Например, квадрокоптеры – ими легко управлять и анализировать полученную ими информацию тоже несложно. Мы подали соответствующую заявку на 2018 год.

– Скоро Крещение. Каким требованиям должны отвечать места, где проводятся крещенские купания?

– На этом направлении работы тесно сотрудничаем с МЧС: они отвечают за безопасность, а мы за внешний вид мест для купания. Первое требование к ним – это соблюдение чистоты. Проверяется состояние кабинок для переодевания, сооружений для обогрева, скамеек, настилов, ограждений, а также организация подъездных путей, гостевых площадок, автостоянок, освещения и, конечно же, наличие информационных щитов. В этом году планируется открыть 239 крещенских купелей. Все подходы к ним должны быть безопасными – посыпанными и расчищенными. Поэтому мы проверяем факт проведения противогололедных мероприятий.

– Если подводить итоги за прошлый год, какие муниципалитеты региона являются лидерами по поддержанию чистоты и порядка?

– Мы мониторим состояние дел в муниципалитетах по всем направлениям нашей деятельности, не только в части соблюдения чистоты. В зависимости от времени года критерии мониторинга меняются. Однако основополагающим является удовлетворенность жителей и количество жалоб. Что касается сезонных критериев, то зимой это устранение последствий снегопадов, своевременность вывоза снега и противогололедных мероприятий. Весной это чистота территорий. Летом – порядок на детских площадках и своевременный вывоз мусора.

В прошлом году мы ввели рейтинг муниципалитетов по зонам. Их три – зеленая, красная и желтая. В настоящий момент уже готова осенняя версия рейтинга, в начале марта будет подсчитана зимняя. Однако в конце года мы традиционно подводим общие итоги, и можно сказать, какие муниципалитеты на протяжении 2017 года стабильно были в числе лидеров. В первую очередь это Мытищи, Домодедово, Подольск. Улучшили свои показатели Красногорск, Шаховская, Егорьевск, Серебряные Пруды, Электрогорск, Реутов, Долгопрудный и Химки. По линии Госадмтехнадзора деятельность в этих муниципалитетах уже поставлена так, что с них можно брать пример. А вот аутсайдеры нашего рейтинга теперь интересуются у меня и у начальников территориальных отделов тем, как быстрее выйти из красной зоны рейтинга и что для этого необходимо сделать. Это доказывает эффективность нашего подхода.