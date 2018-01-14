РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Мастер-класс по граффити на снежной поверхности провели для детей и подростков в поселении Красково подмосковных Люберец во время зимнего фестиваля «Выходи гулять», сообщил в воскресенье глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сегодня на фестивале «Выходи гулять» на территории городского округа Люберцы было многолюдно. В поселении Красково детям и подросткам показали мастер-класс по рисованию граффити баллончиком на снегу», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что детям мастер-класс понравился. Они нарисовали много граффити на новогоднюю тематику.

Также фестиваль проходил в двух городских парках. В Центральном парке культуры и отдыха его посетили несколько сотен жителей. Для них выступил народный хор. Позже жители водили хоровод.

В парке «Наташинские пруды» аниматоры развлекали юных участников фестиваля. Для детей провели веселые конкурсы и зарядку.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.