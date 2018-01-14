РИАМО - 14 янв. В воскресенье в столице завершился главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», в центре города и во всех округах работали 83 фестивальные площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль проходил с 22 декабря по 14 января на 83 площадках в центре города и во всех округах. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались с горок, смотрели на арт-объекты и дегустировали праздничные блюда. Но главными событиями «Путешествия в Рождество» стали театральные постановки», - отмечается в материале.

Тверская улица на три дня стала пешеходной и превратилась в самую масштабную сцену страны. Здесь можно было увидеть спецпроекты Большого театра и фестиваля «TERRITORIЯ», выступления лауреатов «Золотой маски», постановки ведущих театров Москвы и России. С 31 декабря по 2 января на Тверской работали сразу 10 театральных площадок. За три дня здесь прошло больше 150 театральных представлений с участием 3,5 тысяч артистов и музыкантов.

За время фестиваля на центральных площадках прошло более 5 тысяч выступлений, свыше 4 тысяч творческих мастер-классов, 1,3 тысячи интерактивных программ и 450 кулинарных мастер-классов.

На Манежной площади показывали иммерсивный спектакль «12 месяцев». В переходе от Манежной площади к площади Революции можно было прокатиться со стометровой ледяной горки. На Новом Арбате работал сноуборд-парк, а гостей развлекали сказочные тролли. На Тверской площади выступали артисты из Франции, Испании, Чехии, Латвии, Австрии и скандинавских стран.

Заключительный день фестиваля порадовал гостей квестами, мастер-классами и балетом на льду. В Новопушкинском сквере можно было увидеть сразу двух звезд фигурного катания мировой величины: олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступила в роли Белоснежки, а в балете «Лебединое озеро» приняла участие пятикратная чемпионка США Наоми Ланг.

Этот фестиваль «Путешествие в Рождество» стал пятым по счету. На его площадках, а также в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях прошло более 300 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Праздничную программу составили с учетом мнения москвичей, которые высказывали свои пожелания в специальном голосовании в проекте «Активный гражданин».